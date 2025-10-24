Полузащитник "Динамо" назвал отличие Карпина от других тренеров в его карьере

"Он требует от нас больше интенсивности, когда мы бегаем, прессингуем. Он хочет, чтобы мы быстро отбирали мяч. В основном, это интенсивность", - передаёт слова Бителло "РБ Спорт".
В текущем сезоне Бителло во всех турнирах провёл 15 матчей за бело-голубых, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
После сыгранных 12 туров "Динамо" набрало 16 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Следующий матч бело-голубые проведут в Санкт-Петербурге против "Зенита". Встреча состоится в воскресенье, 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Динамо" Москва