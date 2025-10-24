Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
0 - 0 0 0
Унион1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Уилкшир: на месте руководителей "Спартака" я был бы недоволен Станковичем

Экс-игрок "Динамо" Люк Уилкшир высказался о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Ты лидер, ты должен подавать пример игрокам, болельщикам, вести себя достойно. Нужно иметь больше контроля над собой. Когда человек так себя ведет, это говорит о том, что на него оказывается давление. И результаты команды точно не назвать выдающимися. Если бы я был руководителем клуба и мой тренер шел бы по такому пути, я бы не был доволен", - приводит слова Уилкшира "РБ Спорт".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство клуба продлило контракт с сербским специалистом до июня 2027 года.

После 12 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. Завтра, 25 октября, столичный "Спартак" примет на домашнем стадионе "Оренбург" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится