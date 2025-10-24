Уилкшир: на месте руководителей "Спартака" я был бы недоволен Станковичем

"Ты лидер, ты должен подавать пример игрокам, болельщикам, вести себя достойно. Нужно иметь больше контроля над собой. Когда человек так себя ведет, это говорит о том, что на него оказывается давление. И результаты команды точно не назвать выдающимися. Если бы я был руководителем клуба и мой тренер шел бы по такому пути, я бы не был доволен", - приводит слова Уилкшира "РБ Спорт".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года руководство клуба продлило контракт с сербским специалистом до июня 2027 года.
После 12 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками. Завтра, 25 октября, столичный "Спартак" примет на домашнем стадионе "Оренбург" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак"