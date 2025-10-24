Гуренко: сейчас атака у "Локомотива" самая быстрая во всей лиге

"Локомотив" улучшил игру в обороне. До идеала ещё далеко, но значительный прогресс в действиях команды в защите есть. В матче с ЦСКА футболисты "Локомотива" действовали в обороне почти идеально. Нельзя отделить атаку от обороны. Сейчас атака у "Локомотива" самая быстрая во всей лиге", - приводит слова Гуренко Metaratings.
После 12 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", который занимает 12 место в таблице с 11 баллами. Встреча состоится в воскресенье, 26 октября, в 13:00 по столичному времени.
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко высказался об игре "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"