Канищев: нельзя сказать, что у "Динамо" выстроена игра, но есть хорошие фрагменты

Экс-игрок "Зенита" Александр Канищев высказался о предстоящем матче петербуржцев с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Шансы у "Зенита" и "Динамо" одинаковые даже с учётом того, что питерцы играют дома. "Зенит" не находится в оптимальном состоянии. У "Динамо" есть шансы на успех. Нельзя сказать, что у команды Карпина хорошо выстроена игра. Но есть хорошие фрагменты", - цитирует Канищева "Чемпионат".

После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, московское "Динамо" располагается на 8 строчке с 16 баллами в своем активе.

В воскресенье, 26 октября, петербуржцы примут на своем поле бело-голубых в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

