Нападающий "Крыльев" Гайч высказался о своем игровом времени

Нападающий "Крыльев Советов" Адольфо Гайч высказался о количестве игрового времени в самарском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мне бы хотелось играть больше. Наверное, когда-то это будет. Для меня матч с ЦСКА особенный. Я был в этом клубе, поэтому это что-то особенное", - приводит слова Гайча "Чемпионат".

Летом текущего года Адольфо Гайч перешел из ЦСКА в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона - летом 2026 года у нападающего также истекает контракт с "армейцами". Аргентинец выступает за ЦСКА с августа 2020 года.

В текущем сезоне нападающий провел за самарцев во всех турнирах 4 матча и не отметился результативными действиями. Сегодня, 25 октября, самарские "Крылья Советов" сыграют на выезде с ЦСКА в матче 13 тура РПЛ - стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

