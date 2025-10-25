Экс-игрок "Зенита" рассказал, при каком условии Карпина отправят в отставку из "Динамо"

"Я не думаю, что Карпина могут убрать, если только он совсем завалится и "Динамо" окажется на 13-14-м месте. Для чего тогда его приглашать, чтобы убрать через полгода? Конечно, ситуация не идеальная. Не думаю, что этот вопрос обсуждается", - цитирует Рапопорта News.ru
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года - специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России.
После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В воскресенье, 26 октября, подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с петербургским "Зенитом" - стартовый свисток запланирован на 17:30 по столичному времени.
Фото: ФК "Динамо"