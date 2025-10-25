Гасилин: "Зенит" должен уверенно обыграть "Динамо"

"Зенит" целенаправленно готовился к этой встрече в Кубке. Динамовцы в своем кубковом матче больше задействовали своих лидеров. Будет интересная игра. "Зенит" фаворит, они уверенно должны обыграть "Динамо", - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
После 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, московское "Динамо" располагается на 8 строчке с 16 баллами в своем активе.
В воскресенье, 26 октября, петербуржцы примут на своем поле бело-голубых в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России и проведут две очные встречи в рамках четвертьфинала верхней сетки турнира.