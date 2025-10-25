Голкипер "Динамо": рад за "Локомотив" - два легионера в старте, приятно смотреть

"Они молодцы. У них много русских ребят играет. В целом, приятно смотреть. Я в какой-то степени за них рад: два легионера в составе, при этом команда идет на первом месте. Круто! Молодцы", - цитирует Лещука "СЭ".
После 12 сыгранных туров московский "Локомотив" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе. Столичное "Динамо" располагается на 8 строчке с 16 баллами в своем активе.
В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", а бело-голубые проведут выездной матч с петербургским "Зенитом".
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался об игре московского "Локомотива".
Фото: ФК "Динамо"