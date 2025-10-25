Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Спартак
14:00
ОренбургНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

Сокол
14:00
Волга УлНе начат
Уфа
14:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
17:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
17:00
Спартак КостромаНе начат
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

Челси
17:00
СандерлендНе начат
Ньюкасл
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Жирона
15:00
ОвьедоНе начат
Эспаньол
17:15
ЭльчеНе начат
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
16:00
КомоНе начат
Удинезе
16:00
ЛеччеНе начат
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Айнтрахт
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
16:30
БаварияНе начат
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Брест
18:00
ПСЖНе начат
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

"Круто! Пусть сыграют". Лещук - о возможном проведении матча Россия - США

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с США.
Фото: ФК "Динамо"
"Круто! Пусть сыграют. Матч здесь, матч там. Они могут выбрать любой город. Аляска? Мы в Москве сыграем. У нас много хороших стадионов здесь", - приводит слова Лещука "СЭ".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном и Боливией. В ноябре текущего года команда Валерия Карпина сыграет с Чили и Перу.

Сообщалось, что в 2026 году возможно проведение товарищеского матча сборной России с национальной командой США.

