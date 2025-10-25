"Круто! Пусть сыграют". Лещук - о возможном проведении матча Россия - США

"Круто! Пусть сыграют. Матч здесь, матч там. Они могут выбрать любой город. Аляска? Мы в Москве сыграем. У нас много хороших стадионов здесь", - приводит слова Лещука "СЭ".
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре национальная команда России одержала победу над Ираном и Боливией. В ноябре текущего года команда Валерия Карпина сыграет с Чили и Перу.
Сообщалось, что в 2026 году возможно проведение товарищеского матча сборной России с национальной командой США.
Фото: ФК "Динамо"