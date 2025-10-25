"Наверно, все равно еще идет какая-то притирка тренера к команде, команды к тренеру. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее и результат был лучше. Но пока все складывается так, как есть. Тем не менее уверен, что скоро ситуация наладится, и все будет хорошо", - цитирует Фомина "Известия".
Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", до февраля 2025 года он возглавлял "Ростов". Специалист продолжает работу на посту главного тренера в сборной России.
После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 баллами. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который располагается на 4 строчке с 23 набранными очками.
"Еще идет какая-то притирка тренера к команде". Фомин - о результатах "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Динамо"