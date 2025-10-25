Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
14:00
ОренбургНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
Волга УлНе начат
Уфа
14:00
НефтехимикНе начат
Черноморец
17:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
17:00
Спартак КостромаНе начат
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
17:00
СандерлендНе начат
Ньюкасл
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
15:00
ОвьедоНе начат
Эспаньол
17:15
ЭльчеНе начат
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
КомоНе начат
Удинезе
16:00
ЛеччеНе начат
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
16:30
БаварияНе начат
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
18:00
ПСЖНе начат
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

"Еще идет какая-то притирка тренера к команде". Фомин - о результатах "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин оценил текущие результаты команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Наверно, все равно еще идет какая-то притирка тренера к команде, команды к тренеру. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее и результат был лучше. Но пока все складывается так, как есть. Тем не менее уверен, что скоро ситуация наладится, и все будет хорошо", - цитирует Фомина "Известия".

Летом текущего года Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо", до февраля 2025 года он возглавлял "Ростов". Специалист продолжает работу на посту главного тренера в сборной России.

После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 баллами. В 13 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который располагается на 4 строчке с 23 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится