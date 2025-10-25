Полузащитник "Сочи": меня расстроил уход Морено из клуба

"У Морено и Осинькина разные стили игры, поначалу мне было тяжело перестроиться. Конечно, уход Морено расстроил меня. Когда пришёл новый тренер, я стал меньше играть, но сейчас постепенно привыкаю к требованиям Осинькина, и получаю больше игрового времени", - сказал Сааведра в интервью "РБ Спорт".
Игнасио Сааведра в текущем сезоне провёл за "Сочи" 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
После 12 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Сочи" замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе пять очков.
Следующую игру "южане" проведут на выезде против "Ахмата". Встреча пройдёт в понедельник, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
