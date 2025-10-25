Генеральный директор "Динамо" поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"

"Ожидаю, что уверенная победа в Кубке России над "Крыльями Советов" даст команде заряд уверенности. Надеюсь, в ближайшем матче с "Зенитом" нам удастся повторить этот результат. И здорово, что мы двигаемся дальше по верхней сетке Кубка, где впереди у нас тоже "Зенит" - очень сильный оппонент. Будем биться", - сказал Пивоваров в интервью Legalbet.
Матч между "Динамо" и "Зенитом" пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча пройдёт в воскресенье, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
После 13 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице с 16 набранными очками, а подопечные Сергея Семака располагаются на четвёртой позиции, имея в своём активе 23 балла.
Напомним, что перед нынешним сезоном "Динамо" возглавил Валерий Карпин. Также российский специалист продолжает возглавлять национальную сборную, где работает с лета 2021 года.