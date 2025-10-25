Президент РФС заявил о готовности принять Евро-2032

"Россия всегда готова", - приводит слова Дюкова Sport24.
Ранее в СМИ была информация, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Сообщалось, что УЕФА одобрил только один из 10 предложенных стадионов. Второй страной-хозяйкой турнира является Турция.
Отметим, что с февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, готова ли Россия провести чемпионат Европы 2032 года.
