Станкович: соперники приезжают к "Спартаку" и не испытывают давления с точки зрения результата

"Команды, которые сюда приезжают, не имеют давления с точки зрения результата, потому что они могут уехать с любым результатом, он будет для них приемлемым. С этой точки зрения команды хотят себя показать, проявить, играют с большей мотивацией", - сказал Станкович в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 25 октября "Спартак" на своём поле примет "Оренбург". Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.
После 12 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красно-белые находятся на шестой строчке в турнирной таблице с 19 очками, а оренбуржцы располагаются на 14 позиции с восемью очками.
Напомним, что Деян Станкович возглавляет "Спартак" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона финишировал с командой на 4 месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Летом текущего года руководство красно-белых продлило контракт с сербским специалистом до июня 2027 года.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал предстоящий матч 13-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак" Москва