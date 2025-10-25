Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Спартак Кострома2 тайм
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 1 1 1
Сандерленд2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

Станкович: соперники приезжают к "Спартаку" и не испытывают давления с точки зрения результата

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович прокомментировал предстоящий матч 13-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Команды, которые сюда приезжают, не имеют давления с точки зрения результата, потому что они могут уехать с любым результатом, он будет для них приемлемым. С этой точки зрения команды хотят себя показать, проявить, играют с большей мотивацией", - сказал Станкович в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 25 октября "Спартак" на своём поле примет "Оренбург". Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

После 12 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красно-белые находятся на шестой строчке в турнирной таблице с 19 очками, а оренбуржцы располагаются на 14 позиции с восемью очками.

Напомним, что Деян Станкович возглавляет "Спартак" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона финишировал с командой на 4 месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков. Летом текущего года руководство красно-белых продлило контракт с сербским специалистом до июня 2027 года.

