Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Спартак Кострома2 тайм
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 1 1 1
Сандерленд2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

Гайч - об игре против ЦСКА: это будет особенный матч для меня

Нападающий "Крыльев Советов" Адольфо Гайч высказался о предстоящей встрече против ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Это будет особенный матч для меня. Я пришёл в этот клуб пять лет назад, и, без сомнения, он для меня особенный, никаких обид нет. Я просто думаю о том, чтобы провести хороший матч и помочь своей команде добиться победы", - сказал Гайч в интервью "Советскому спорту".

Напомним, Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА в августе 2020 года. Всего за "армейцев" нападающий провёл 39 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Сейчас аргентинец на правах аренды выступает в самарских "Крыльях Советов". В этом сезоне Адольфо Гайч суммарно сыграл 93 минуты в четырёх матчах, результативными действиями не отметился.

