"Это будет особенный матч для меня. Я пришёл в этот клуб пять лет назад, и, без сомнения, он для меня особенный, никаких обид нет. Я просто думаю о том, чтобы провести хороший матч и помочь своей команде добиться победы", - сказал Гайч в интервью "Советскому спорту".
Напомним, Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА в августе 2020 года. Всего за "армейцев" нападающий провёл 39 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Сейчас аргентинец на правах аренды выступает в самарских "Крыльях Советов". В этом сезоне Адольфо Гайч суммарно сыграл 93 минуты в четырёх матчах, результативными действиями не отметился.
Гайч - об игре против ЦСКА: это будет особенный матч для меня
Нападающий "Крыльев Советов" Адольфо Гайч высказался о предстоящей встрече против ЦСКА в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"