ЭСК признала ошибочным пенальти в ворота московского "Динамо" в матче с "Ахматом"

"Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды "Динамо" Бителло с рукой атакующего игрока "Ахмата" Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт, игрок падает на газон неестественным образом", - сообщается на сайте РФС.
Игра между "Динамо" и "Ахматом" проходила в Москве 19 октября и завершилась вничью 2:2. Голами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, а у грозненцев отличились Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.
Напомним, что на 36-й минуте встречи защитник "Ахмата" Максим Сидоров упал в штрафной площади "Динамо" после контакта с хавбеком "Динамо" Бителло. Судья Ранэль Зияков назначил пенальти после просмотра VAR, который не реализовал капитан грозненцев Лечи Садулаев.