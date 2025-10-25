"Ожидания от Жерсона высокие, как и было до этого. Хотелось сразу увидеть, на что он способен. Но Жерсон только набирать форму сейчас начнёт", - сказал Писарев в интервью Metaraitings.
Жерсон перешёл в "Зенит" из "Фламенго" за 25 миллионов евро в июле этого года, подписав контракт на пять лет. В составе сине-бело-голубых бразилец принял участие в восьми играх, отметился одним забитым мячом в кубковом матче против "Оренбурга" (6:0). По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
Писарев: ожидания от Жерсона высокие
Тренер сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от полузащитника "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"