Защитник "Локомотива": теперь все даже будут бояться нас

"Мне кажется, что у всех команд настрой на нас будет немного другой. Может быть, теперь все даже где-то будут бояться нас. Но думаю, что настрой на "Локомотив" у многих команд действительно изменился", - сказал Сильянов в интервью Legalbet.
В текущем сезоне "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 26 очков. Клуб одержал 7 побед и 5 раз сыграл вничью в лиге. "Железнодорожники" являются единственной командой, которая не проигрывала ни разу в этом сезоне РПЛ.
Следующий матч команды Михаила Галактионова пройдет в воскресенье, 26 октября против "Акрона" в рамках чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Локомотив" Москва