Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Спартак Кострома2 тайм
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 1 1 1
Сандерленд2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

"Его никто не знает". Мостовой - о главном тренере "Оренбурга"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Оренбурга" Ильдаре Ахметзянове.
Фото: ФК "Оренбург"
"У "Оренбурга" новый главный тренер, но никто его не знает. Вроде, футбольный, играл. Комментаторы говорят, что ему надо набраться опыта, ему нужно время. Подождите! Тем, кто всю жизнь играл, не надо давать опыта и времени? А тем, кто меняются каждый месяц нужно давать время и опыт?" - приводит слова Мостового "СЭ".

Ильдар Ахметзянов выступал за "Нефтехимик", "Амкар", "Сибирь", "Кубань" и "КАМАЗ". После завершения карьеры профессионального футболиста Ахметзянов был главным тренером "КАМАЗА" из Набережных Челнов, а в октябре текущего года занял аналогичную должность в "Оренбурге", сменив на этом посту Владимира Слишковича.

Сегодня, 25 октября, оренбуржцы на выезде уступили московскому "Спартаку" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Манфред Угальде. После 13 сыгранных туров команда Ильдара Ахметзянова занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками.

