"Его никто не знает". Мостовой - о главном тренере "Оренбурга"

"У "Оренбурга" новый главный тренер, но никто его не знает. Вроде, футбольный, играл. Комментаторы говорят, что ему надо набраться опыта, ему нужно время. Подождите! Тем, кто всю жизнь играл, не надо давать опыта и времени? А тем, кто меняются каждый месяц нужно давать время и опыт?" - приводит слова Мостового "СЭ".
Ильдар Ахметзянов выступал за "Нефтехимик", "Амкар", "Сибирь", "Кубань" и "КАМАЗ". После завершения карьеры профессионального футболиста Ахметзянов был главным тренером "КАМАЗА" из Набережных Челнов, а в октябре текущего года занял аналогичную должность в "Оренбурге", сменив на этом посту Владимира Слишковича.
Сегодня, 25 октября, оренбуржцы на выезде уступили московскому "Спартаку" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Манфред Угальде. После 13 сыгранных туров команда Ильдара Ахметзянова занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о главном тренере "Оренбурга" Ильдаре Ахметзянове.
Фото: ФК "Оренбург"