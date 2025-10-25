Тренер "Оренбурга" прокомментировал поражение от "Спартака" в 13 туре РПЛ

"Определённое владение мячом и давление команда соперника создавала. Не могло быть иначе. Вроде мы справлялись, не давали много подходить к своим воротам. К сожалению, во втором тайме уровень мастерства "Спартака" позволил подойти к нашим воротам. Где-то мы могли сыграть лучше, распорядиться мячом по-другому", - приводит слова Ахметзянова "Чемпионат".
Сегодня, 25 октября, "Оренбург" потерпел поражение от московского "Спартака" на выезде в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный забитый мяч на свой счет записал форвард красно-белых Манфред Угальде на 67 минуте встречи.
Ильдар Ахметзянов был назначен на пост главного тренера оренбуржцев в октябре текущего года, ранее специалист занимал аналогичную должность в "КАМАЗе". После 13 сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Оренбург"