Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо Мх2 тайм
ЦСКА
19:00
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
Челябинск2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Спартак Кострома2 тайм
Торпедо
19:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 1 1 1
Сандерленд2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Фулхэм2 тайм
Манчестер Юнайтед
19:30
БрайтонНе начат
Брентфорд
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
0 - 0 0 0
Эльче1 тайм
Атлетик
19:30
ХетафеНе начат
Валенсия
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
19:00
ИнтерНе начат
Кремонезе
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-Паули2 тайм
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ Лейпциг2 тайм
Гамбург
0 - 1 0 1
Вольфсбург2 тайм
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
Хайденхайм2 тайм
Боруссия М
0 - 1 0 1
Бавария2 тайм
Боруссия Д
19:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Монако
20:00
ТулузаНе начат
Ланс
22:05
МарсельНе начат

Главный тренер "Спартака" назвал лучшего игрока в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович назвал лучшего игрока матча 13 тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Ву был сегодня лучшим на поле. Если не ошибаюсь, выиграл все единоборства. Практически не возникало сложностей. Был момент, когда смог выиграть единоборство с двумя игроками. Он вышел с настроем, концентрацией. Ничего не придумывал и сделал свою работу", - цитирует Станковича "Чемпионат".

В субботу, 25 октября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги с минимальным счетом. Автором единственного забитого мяча стал форвард красно-белых Манфред Угальде.

Кристофер Ву вышел на поле в этом матче с первых минут и провел все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Напомним, что защитник выступает за красно-белых с лета текущего года - футболист перешел в московский клуб из французского "Ренна".

