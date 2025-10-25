"Ву был сегодня лучшим на поле. Если не ошибаюсь, выиграл все единоборства. Практически не возникало сложностей. Был момент, когда смог выиграть единоборство с двумя игроками. Он вышел с настроем, концентрацией. Ничего не придумывал и сделал свою работу", - цитирует Станковича "Чемпионат".
В субботу, 25 октября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги с минимальным счетом. Автором единственного забитого мяча стал форвард красно-белых Манфред Угальде.
Кристофер Ву вышел на поле в этом матче с первых минут и провел все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Напомним, что защитник выступает за красно-белых с лета текущего года - футболист перешел в московский клуб из французского "Ренна".
Главный тренер "Спартака" назвал лучшего игрока в матче с "Оренбургом"
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович назвал лучшего игрока матча 13 тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"