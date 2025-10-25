Тренер "Ростова" Альба: всегда против "Динамо" тяжело

"Всегда против "Динамо" тяжело. Они не дарят моменты, хорошо играют за спину. Непросто с ними атаковать, когда они прессингуют. Победа была рядом — во втором тайме у обеих команд не было моментов. Это футбол, где красная карточка или пенальти могут сломать игру", - приводит слова Альбы "Матч ТВ".
Сегодня, 25 октября, "Ростов" на домашнем стадионе сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились: в составе ростовчан - Роналдо, а в составе команды гостей - Гамид Агаларов.
После 13 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками, махачкалинцы располагаются на 12 строчке с 11 баллами в своем активе.
