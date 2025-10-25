Альба назвал махачкалинское "Динамо" лучшей командой РПЛ в одном из компонентов

"Почему не можем выиграть у "Динамо"? Это лучшая команда на подборе в чемпионате. И против них обороняться тяжело. Такие игры бывают: тяжелые, эмоциональные", - цитирует Альбу "Матч ТВ".
"Ростов" и махачкалинское "Динамо" сыграли вничью в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила сегодня, 25 октября, на "Ростов Арене" и завершилась со счетом 1:1. Хозяева поля вели по ходу встречи, но упустили победу на 79-й минуте.
Команда Джонатана Альбы продлила свою серию в чемпионате без поражений до 8 игр подряд.