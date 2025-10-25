Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Уфа
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
Спартак КостромаЗавершен
Торпедо
3 - 2 3 2
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
1 - 2 1 2
СандерлендЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
4 - 2 4 2
БрайтонЗавершен
Брентфорд
3 - 2 3 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
3 - 3 3 3
ОвьедоЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ЭльчеЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
ХетафеЗавершен
Валенсия
0 - 2 0 2
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 0 0 0
КомоЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ЛеччеЗавершен
Наполи
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен
Кремонезе
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
0 - 6 0 6
РБ ЛейпцигЗавершен
Гамбург
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ТулузаЗавершен
Ланс
2 - 1 2 1
МарсельЗавершен

Мостовой - о "Спартаке": если ты забиваешь и выигрываешь, какие могут быть вопросы?

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над "Оренбургом" в 13-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"В матчах с таким соперником, как "Оренбург", не всегда получается играть в яркий футбол - соперник закрывается, где-то прижимается, может поймать на контратаках. Но если ты забиваешь и выигрываешь, то какие тут могут быть вопросы?" - цитирует Мостового "Сетевое издание СП".

Сегодня, 25 октября, московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 67-й минуте встречи на свой счет записал нападающий Манфред Угальде.

Команда Деяна Станковича набрала 22 очка и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего ЦСКА спартаковцы отстают на пять баллов.

