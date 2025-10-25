Мостовой - о "Спартаке": если ты забиваешь и выигрываешь, какие могут быть вопросы?

"В матчах с таким соперником, как "Оренбург", не всегда получается играть в яркий футбол - соперник закрывается, где-то прижимается, может поймать на контратаках. Но если ты забиваешь и выигрываешь, то какие тут могут быть вопросы?" - цитирует Мостового "Сетевое издание СП".
Сегодня, 25 октября, московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 67-й минуте встречи на свой счет записал нападающий Манфред Угальде.
Команда Деяна Станковича набрала 22 очка и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. От лидирующего ЦСКА спартаковцы отстают на пять баллов.