"Дзюба всегда настроен выходить и доказывать. Особенного настроя у него на "Локомотив" не будет. Он захочет забить. Просто выйдет и сыграет в футбол, это обычный рядовой матч для него, как и все", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года. Прошлой командой футболиста был "Локомотив". За московский клуб нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.
Матч "Локомотива" против "Акрона" пройдет сегодня, 26 октября, в рамках 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Экс-игрок "Зенита" Гасилин: у Дзюбы не будет особенного настроя на "Локомотив"
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин заявил, что нападающий "Акрона" Артем Дзюба не станет специально настраиваться на матч против своего бывшего клуба "Локомотива".
Фото: ФК "Акрон"