Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
15:15
БалтикаНе начат
Зенит
17:30
ДинамоНе начат
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
16:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
БернлиНе начат
Астон Вилла
17:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
18:15
БарселонаНе начат
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
14:30
ДженоаНе начат
Сассуоло
17:00
РомаНе начат
Верона
17:00
КальяриНе начат
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
17:00
МетцНе начат
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Экс-игрок "Зенита" Гасилин: у Дзюбы не будет особенного настроя на "Локомотив"

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин заявил, что нападающий "Акрона" Артем Дзюба не станет специально настраиваться на матч против своего бывшего клуба "Локомотива".
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба всегда настроен выходить и доказывать. Особенного настроя у него на "Локомотив" не будет. Он захочет забить. Просто выйдет и сыграет в футбол, это обычный рядовой матч для него, как и все", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года. Прошлой командой футболиста был "Локомотив". За московский клуб нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 голевых передач.

Матч "Локомотива" против "Акрона" пройдет сегодня, 26 октября, в рамках 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

