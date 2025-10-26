- Я думаю, что не надо читать эти новости. Просто кто-то вкинул. Тренер в нас верит. Мы поддерживаем Адиева, - сказал Чернов "Чемпионату".
Магомед Адиев возглавил самарские "Крылья Советов" в июле текущего года.
На данный момент подопечные российского специалиста занимают 11-е место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 13 матчах.
Защитник "Крыльев" высказался о возможном уходе главного тренера команды
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов высказался о возможном уходе главного тренера команды Магомеда Адиева.
Фото: "Чемпионат"