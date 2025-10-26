Уилкшир оценил шансы "Локомотива" стать чемпионом в этом сезоне

- У "Локомотива" реально отличный старт, но сезон долгий, — говорит Уилкшир. — Ключ к успеху — это последовательность. Но, учитывая, как они играют в стартовых матчах, полагаю, все возможно, - сказал Уилкшир "РБ Спорт".
На данный момент "Локомотив" занимает второе место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 26 очков в 12 матчах. Сегодня, в 13:00 по московскому времени, стартовала встреча между "Акроном" и "железнодорожниками". К 19-й минуте матча счет не открыт.
Экс-защитник "Динамо" Люк Уилкшир высказался о перспективах "Локомотива" стать чемпионом РПЛ в этом сезоне.