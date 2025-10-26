- Умяров — игрок европейского уровня. У него есть потенциал для того, чтобы играть на стабильно высоком уровне в топ-5 европейских лиг. Уход Умярова сильно ослабит "Спартак", - сказал Камоцци "РБ Спорт".
Наиль Умяров выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего на счету полузащитника 182 матча за красно-белых, в которых он забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего Умярова составляет 5,8 миллионов евро.
Камоцци: уход Умярова ослабит "Спартак"
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о потенциальном уходе полузащитника Наиля Умярова из клуба.
Фото: ФК "Спартак"