Капитан "Ростова" прокомментировал ничью с "Динамо" Махачкала

- И со "Спартаком", и сегодня мы пропустили простые голы. Второй тайм проходил без моментов у наших ворот. Поэтому эта ничья эмоционально по нам ударила, - сказал Кучаев "РБ Спорт".
Счет в матче на 35 минуте открыл нападающий ростовчан Роналдо. Махачкалинцы ответили забитым мячом на 79 минуте встречи - Гамид Агаларов пробил с одиннадцатиметровой отметки и не смог переиграть Рустама Ятимова, однако форвард забил мяч после добивания.
На данный момент "Ростов" занимает 10-е место в РПЛ с 15 очками.
Капитан "Ростова" Константин Кучаев высказался о ничейном результате в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо" Махачкала (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала