Объединение фанатов "Спартака" прокомментировало победу над "Оренбургом"

- Наш «Спартак» суперклуб! В домашнем матче с "Оренбургом" благодаря голу Угальде победили 1:0! Забрали 3 очка, - говорится в публикации "Фратрии".
Матч между "Спартаком" и "Оренбургом" состоялся вчера, 25 октября. Победу одержали красно-белые со счетом 1:0. Забитым голом отличился Манфред Угальде.
На данный момент "Спартак" идет на шестом месте в РПЛ с 22 очками.
Объединение фанатов "Спартака" "Фратрия" высказалось после победы над "Оренбургом" (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ