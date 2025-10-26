- Ничего не произошло в моменте с голом "Спартака". Мы хорошо играли. Когда играем против таких команд, которые оказывают большое давление, иногда такое происходит, - сказал Муфи "Чемпионату".
"Спартак" обыграл "Оренбург" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России. Манфред Угальде открыл счёт на 67-й минуте с передачи Жедсона Фернандеша. Для костариканского нападающего этот мяч стал третьим в нынешнем сезоне.
Защитник "Оренбурга" прокомментировал поражение от "Спартака"
Фото: РИА Новости