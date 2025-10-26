Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
Локомотив2 тайм
Нижний Новгород
15:15
БалтикаНе начат
Зенит
17:30
ДинамоНе начат
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
16:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Вулверхэмптон
17:00
БернлиНе начат
Астон Вилла
17:00
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ЛевантеНе начат
Реал Мадрид
18:15
БарселонаНе начат
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Сассуоло
17:00
РомаНе начат
Верона
17:00
КальяриНе начат
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
17:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
17:00
МетцНе начат
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Защитник "Оренбурга" прокомментировал поражение от "Спартака"

Защитник "Оренбурга" Фахд Муфи прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в матче13-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Ничего не произошло в моменте с голом "Спартака". Мы хорошо играли. Когда играем против таких команд, которые оказывают большое давление, иногда такое происходит, - сказал Муфи "Чемпионату".

"Спартак" обыграл "Оренбург" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России. Манфред Угальде открыл счёт на 67-й минуте с передачи Жедсона Фернандеша. Для костариканского нападающего этот мяч стал третьим в нынешнем сезоне.

