На 42-й минуте матча Беншимол вывел хозяев вперед. Во время празднования у 23-летнего футболиста спустились шорты, однако полузащитник тольяттинской команды Максим Кузьмин подбежал к Беншимолу и поправил его шорты.
На 85-й минуте матча счет 1:1. Гол в составе "Локомотива" забил Сесар Монтес.
Игрок "Акрона" издевательски отпраздновал гол в ворота "Локомотива"
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"