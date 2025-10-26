Матчи Скрыть

Дзюба - о матче с "Локомотивом": если бы не наши перестановки, то могли дожать

Нападающий "Акрона" Артём Дзюба прокомментировал игру команды против "Локомотива" (1:1) в беседе с корреспондентом Rusfootball.info.
Фото: ФК "Акрон
"Потрясающая атмосфера. Спасибо болельщикам. Единственное подпортило, что поле безобразное. Прямо болото. Считаю, что если бы не все наши перестановочки, то мы бы могли дожать "Локомотив". На будущее комментатору - когда комментирует, пусть шарфик "Локомотива" перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или ещё что-то", - сказал Дзюба.

Сегодня, в 13-м туре РПЛ "Акрон" на своем поле принимал московский "Локомотив". Матч проходил в Саранске на "Мордовия Арене". Игра закончилась со счётом 1:1. В составе тольяттинцев отличился Беншимол, а за "железнодорожников" гол забил Монтес.

На данный момент команда Заурбека Тедеева находится на 12 месте в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками, а подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой позиции с 27 баллами.

Иван Долинин, Rusfootball.info

