Российская премьер-лига

Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ДинамоПерерыв
Краснодар
19:45
РубинНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем Форест2 тайм
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Бернли2 тайм
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал Пэлас2 тайм
Эвертон
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Осасуна
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
2 - 1 2 1
Дженоа2 тайм
Сассуоло
0 - 1 0 1
Рома2 тайм
Верона
2 - 0 2 0
Кальяри2 тайм
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
Лацио
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Байер
1 - 0 1 0
Фрайбург1 тайм
Штутгарт
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Лилль
4 - 0 4 0
Метц2 тайм
Ренн
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ГаврНе начат
Лион
22:45
СтрасбургНе начат

Полузащитник "Акрона": главное, что забрали очко, а игра не так важна для нас сейчас

Полузащитник "Акрона" Максим Кузьмин подвёл итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в беседе с корреспондентом Rusfootball.info.
Фото: ФК "Акрон"
"Главное, что мы забрали очко, а игра и ещё что-то для нас не так важно сейчас. Поле было, думаю, что все видели, что жидкое. Тяжело было. Уверенность появляется, когда ты не проигрываешь, это однозначно. Но я думаю, что 100 процентов не нужно думать, что, так скажем, кризис закончился, иначе опять можно окунуться туда же", - сказал Кузьмин.

Сегодня, в 13-м туре РПЛ "Акрон" встречался с московским "Локомотивом". Игра проходила в Саранске на "Мордовия Арене". Встреча закончилась со счётом 1:1. В составе тольяттинцев отличился нападающий Жилсон Беншимол, а за "железнодорожников" гол забил защитник Сесар Монтес после подачи хавбека Алексея Батракова.

На данный момент команда Заурбека Тедеева находится на 12 месте в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками, а подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой позиции с 27 баллами.

Иван Долинин, Rusfootball.info

