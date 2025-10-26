"Главное, что мы забрали очко, а игра и ещё что-то для нас не так важно сейчас. Поле было, думаю, что все видели, что жидкое. Тяжело было. Уверенность появляется, когда ты не проигрываешь, это однозначно. Но я думаю, что 100 процентов не нужно думать, что, так скажем, кризис закончился, иначе опять можно окунуться туда же", - сказал Кузьмин.
Сегодня, в 13-м туре РПЛ "Акрон" встречался с московским "Локомотивом". Игра проходила в Саранске на "Мордовия Арене". Встреча закончилась со счётом 1:1. В составе тольяттинцев отличился нападающий Жилсон Беншимол, а за "железнодорожников" гол забил защитник Сесар Монтес после подачи хавбека Алексея Батракова.
На данный момент команда Заурбека Тедеева находится на 12 месте в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками, а подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой позиции с 27 баллами.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Полузащитник "Акрона": главное, что забрали очко, а игра не так важна для нас сейчас
Полузащитник "Акрона" Максим Кузьмин подвёл итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в беседе с корреспондентом Rusfootball.info.
Фото: ФК "Акрон"