"Я бы не сказал, что это что-то оригинальное. Я повторил празднование Виктора Бонифейса. Просто мне он нравится, как игрок, и я захотел повторить его празднование. Я не думаю, что если в Европе, когда он так празднует, нет никакх проблем. Я не думаю, что должны появитьсся какие-то проблемы здесь в России", - сказал Беншимол.
На 42-й минуте матча Жилсон Беншимол вывел "Акрон" вперёд. Во время празднования у 23-летнего футболиста спустились шорты, однако полузащитник тольяттинской команды Максим Кузьмин подбежал к Беншимолу и поправил его шорты. Встреча между "Акроном" и "Локомотивом" завершилась со счётом 1:1.
На данный момент команда Заурбека Тедеева занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 очков, а подопечные Михаила Галактионова находятся на первой строчке с 27 баллами.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Беншимол высказался о своём праздновании гола в ворота "Локомотива"
Нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол прокомментировал своё празднование гола в ворота "Локомотива" в беседе с корреспондентом Rusfootball.info.
Фото: ФК "Акрон"