Галактионов - о ничьей с "Акроном": не хватило скорости и остроты

"Вроде владели территориальным преимуществом, но нам не хватало остроты в завершающей стадии. Нужно было брать инициативу на себя, лезть в штрафную. Но и эмоциональной составляющей не хватало", - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
Сегодня, 26 октября "Локомотив" на выезде сыграл вничью против "Акрона". Матч завершился со счётом 1:1. Счёт открыл нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол, а у "железнодорожников" отличился защитник Сесар Монтес.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой позиции с 27 очками.
В следующем туре "железнодорожники" сыграют в гостях против "Зенита". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат против "Акрона" (1:1) в рамках 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва