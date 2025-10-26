"Нужно понимать, что делает Гонду. Тот отдал передачу, а Педро был за линией офсайда, поскольку находился ближе к воротам, чем предпоследний игрок обороны, которым в данном случае был Расулов. Игрок "Зенита" отдавал пас, а не бил по воротам. Поэтому здесь не могло быть лишения явной возможности забить гол. Соответственно, Расулов сорвал перспективную атаку. Эта жёлтая карточка", - сказал Федотов в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 26 октября "Зенит" принимал на своём поле московское "Динамо". Матч завершился со счётом 2:1. В составе петербуржцев голами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан, а у бело-голубых мяч забил Бителло. Игру обслуживала бригада Алексея Сухого.
На 82-й минуте встречи судья отменил гол Педро в ворота "Динамо" из-за офсайда. В тот же момент судья зафиксировал фол со стороны голкипера динамовцев Курбана Расулова на форварде сине-бело-голубых Лусиано Гонду и показал ему красную карточку. Однако после видеопросмотра судья изменил решение и вынес вратарю предупреждение.
Бывший арбитр РПЛ назвал верным решение с отмененным голом "Зенита"
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменённым голом "Зенита" в ворота "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"