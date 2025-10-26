По информации источника, у опорного полузащитника "Пари НН" Мамаду Майга выявлено повреждение медиальной головки икроножной мышцы правой голени.
Сегодня, 26 октября, Майга не принимал участия в матче 13-го тура РПЛ против калининградской "Балтики" (0:0). После игры главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский сообщил, что футболист получил серьезную травму и выбыл минимум на месяц.
В этом сезоне 30-летний малиец провел 14 матчей в футболке "Пари НН" в чемпионате и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтых, а также одну красную карточки.
Источник: "Матч ТВ"
Стал известен диагноз хавбека "Пари НН" Майга - источник
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга получил повреждение.
Фото: ФК "Пари НН"