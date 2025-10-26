Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
БернлиЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
БарселонаЗавершен
Осасуна
2 - 3 2 3
СельтаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
КальяриЗавершен
Фиорентина
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
2 - 0 2 0
ФрайбургЗавершен
Штутгарт
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
6 - 1 6 1
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
НиццаЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ЛорьянЗавершен
Осер
0 - 1 0 1
ГаврЗавершен

Стал известен диагноз хавбека "Пари НН" Майга - источник

Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга получил повреждение.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации источника, у опорного полузащитника "Пари НН" Мамаду Майга выявлено повреждение медиальной головки икроножной мышцы правой голени.

Сегодня, 26 октября, Майга не принимал участия в матче 13-го тура РПЛ против калининградской "Балтики" (0:0). После игры главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский сообщил, что футболист получил серьезную травму и выбыл минимум на месяц.

В этом сезоне 30-летний малиец провел 14 матчей в футболке "Пари НН" в чемпионате и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтых, а также одну красную карточки.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится