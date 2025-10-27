"Ты унижаешь своих коллег". Слишкович ответил Талалаеву

«Ты унижаешь своих коллег. Ты думаешь, что унижением других ты станешь высоким. А это так не работает ни в футболе, ни в жизни», — заявил Слишкович на YouTube-канале «Спартак Шоу».
Ранее Талалаев отметил, что ему нравится играть против команд, которые возглавляли Слишкович и Деян Станкович.
Слишкович возглавлял «Спартак» с апреля по май 2024 года, а «Оренбург» — с октября 2024-го по октябрь 2025-го. В нынешнем сезоне его команда уступила «Балтике» Талалаева со счетом 2:3 в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"