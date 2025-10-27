Дзюба — о комментаторе матча "Акрона" с "Локомотивом": пусть шарфик снимет перед игрой

«Мне многие пишут сейчас сообщения по поводу того, как комментировали матч. Говорят, что комментатор матча сегодня был болельщиком «Локомотива» и некорректно комментировал. И какие-то реплики: мол, поле медленное, для медленных игроков. Он разбирается, кто медленный, а кто нет. Про меня может так говорить, но за остальных постеснялся бы. Воспитанием нужно заняться человеку. Когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает», - заявил Дзюба «ВсеПроСпорт».
Матч комментировали Артем Шмельков и Петр Коптев. Во время трансляции Шмельков несколько раз высказывался в пользу «Локомотива» в неоднозначных эпизодах.
26 октября "Локомотив" на выезде сыграл вничью против "Акрона". Матч завершился со счётом 1:1. Счёт открыл нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол, а у "железнодорожников" отличился защитник Сесар Монтес.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой позиции с 27 очками, «Акрон» же занимает двенадцатую строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков.