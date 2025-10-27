Футболиста "Зенита" пытались силой затолкать в машину и похитить — источник

23 октября в Санкт-Петербурге неизвестные попытались похитить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает РИА Новости. Несколько человек схватили футболиста за руки и пытались силой затащить в автомобиль, однако игрок сумел отбиться, а ему на помощь пришёл прохожий.
Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении предпринимателя и попытке похищения известного футболиста.
Напомним, что вчера Мостовой вышел в стартовом составе «Зенита» в матче против московского «Динамо» и забил гол.
Фото: ФК "Зенит"