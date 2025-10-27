Григорян: Даку проводит этот сезон не на том уровне

«Сложно сказать, что происходит с Даку. Этот сезон он проводит не на том уровне, как в прошлом сезоне. Но и тогда у него спад был. Мастерство его никуда не делось. Он зависим от игроков, а сегодня у «Рубина» были кадровые проблемы», — отметил Григорян «Матч ТВ».
Мирлинд Даку перешёл в "Рубин" в июле 2023 года. За этот период албанский нападающий принял участие в 80 играх за казанцев, отметился 34 забитыми мячами и отдал 13 голевых передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
На данный момент "Рубин" находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков.
В следующем туре казанская команда сыграет дома против московского "Динамо". Игра пройдёт 1 ноября.
Фото: ФК "Рубин"