Появились первые комментарии похитителей Мостового

Игрок сборной России и «Зенита» подвергся нападению в Санкт-Петербурге, но сумел отбиться.
Фото: ФК "Зенит"
«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер «Телеграм», – цитирует задержанного «РЕН ТВ».

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в «Телеграм», – приводит слова второго задержанного.

Несколько человек схватили футболиста за руки и пытались силой затащить в автомобиль, однако игрок сумел отбиться, а ему на помощь пришёл прохожий.

