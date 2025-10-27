В "Динамо" рассказали о трансферных планах в зимнее окно

"Напомню, что зимой мы ожидаем возвращение Луиса Чавеса, Артура Гомеса, должен вернуться Денис Макаров. Большая группа футболистов, которые сейчас травмированы, в том числе на длительный период, и ещё не принимали участия в тренировочном процессе с новым тренерским штабом, вернутся. Это будет явное усиление!", - сказал Пивоваров в интервью "РИА Новости Спорт".
Вчера, 26 октября "Динамо" проиграло "Зениту" (1:2) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в составе бело-голубых забил полузащитник Бителло. У петербуржцев отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
Следующий матч "Динамо" проведёт на выезде против казанского "Рубина". Игра пройдёт в субботу, 1 ноября.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал планы клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Динамо" Москва