Дркушич - о матче с "Динамо": не понял, почему отменили красную и не засчитали гол

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич прокомментировал победу над московским "Динамо" (2:1) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Не понял, почему была отменена красная карточка и был отменен гол, но самое главное, что мы выиграли, забрали три очка. Остальное меня не интересует", - сказал Дркушич в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 26 октября "Зенит" на своём поле обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1. Голами в составе петербуржцев отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан, а у бело-голубых отличился Бителло.

Напомним, что на 82-й минуте встречи вратарь "Динамо" Курбан Расулов вышел из штрафной и влетел в форварда хозяев Лусиано Гонду. Аргентинец успел отдать пас Педро, который забил гол. Изначально судья Алексей Сухой показал красную карточку голкиперу бело-голубых, но затем заменил наказание на жёлтую, а гол отменил из-за офсайда.

