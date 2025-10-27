Матчи Скрыть

Спортивный директор "Акрона" ответил о будущем Дзюбы в команде

Спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков рассказал о ситуации с контрактом нападающего команды Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Нет договоренностей. Ситуация аналогична прошлому сезону, после которого он продлил контракт. Сядем и спокойно поговорим. Пока прошло только чуть больше трети чемпиона", - сказал Чистяков в интервью "РБ Спорт".

Артём Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. Он пришёл в команду в качестве свободного агента. За этот период форвард провёл 37 матчей во всех турнирах, отметился 14 голами и отдал девять голевых передач.

На данный момент тольяттинская команда занимает 12 позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 12 очков.

