Рубенс назвал главного провокатора в составе "Зенита"

Защитник московского "Динамо" Рубенс Диас рассказал о провокациях со стороны полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Ему нравится провоцировать, разговаривать во время матча. После того, как они нам забили первый гол, Максим подошёл ко мне и начал провоцировать, что-то сказал, но я вообще ничего не понял. Мне не нравится его манера поведения и провокации, но это часть футбола", - приводит слова Рубенса "РБ Спорт".

Вчера, "Зенит" на своём поле принимал московское "Динамо". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургской команды. Счёт в матче открыл хавбек бело-голубых Бителло, но затем хозяева ответили двумя забитыми мячами Андрея Мостового и Густаво Мантуана.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 26 очков, а команда Валерия Карпина располагается на девятой позиции с 16 баллами.

