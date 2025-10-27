Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:30
СочиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
23:00
АтлетикоНе начат

Глушенков - о победе над "Динамо": сначала пропустили ненужный гол, но потом добили соперника

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков прокомментировал победу петербуржцев над московским "Динамо" (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"По накалу такие игры именно такими и должны быть. Сначала пропустили ненужный гол, который вообще ни из чего не вытекал. Но мы знали, что делать. Взвинтили темп и добили соперника", - сказал Глушенков в интервью "Матч ТВ".

В воскресенье, 26 октября "Зенит" на своём поле обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1 в рамках 13-го тура РПЛ. В этой игре судья Алексей Сухой показал командам семь жёлтых карточек. Четыре получили игроки бело-голубых, а три были продемонстрированы петербуржцам.

На данный момент ""Зенит" с 26 очками находится на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующей игре команда Сергея Семака сыграет дома против московского "Локомотива". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится