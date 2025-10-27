Глушенков - о победе над "Динамо": сначала пропустили ненужный гол, но потом добили соперника

"По накалу такие игры именно такими и должны быть. Сначала пропустили ненужный гол, который вообще ни из чего не вытекал. Но мы знали, что делать. Взвинтили темп и добили соперника", - сказал Глушенков в интервью "Матч ТВ".
В воскресенье, 26 октября "Зенит" на своём поле обыграл московское "Динамо" со счётом 2:1 в рамках 13-го тура РПЛ. В этой игре судья Алексей Сухой показал командам семь жёлтых карточек. Четыре получили игроки бело-голубых, а три были продемонстрированы петербуржцам.
На данный момент ""Зенит" с 26 очками находится на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующей игре команда Сергея Семака сыграет дома против московского "Локомотива". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.