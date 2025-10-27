Карпин - о расширенном списке сборной на ноябрьский сбор: для галочки никого не включали

"Учитывалось, что график работы на сборе предусматривает всего две предыгровые и две восстановительные тренировки - времени и возможности "для плавного погружения" в процесс подготовки не будет. Поэтому в списке в основном игроки, уже знакомые с наши требованиями. Для галочки никого не включали", - приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Ранее был опубликован расширенный список национальной команды на ноябрьский сбор. В него вошли 39 футболистов. В рамках этого сбора будет проведено две товарищеские игры. 12 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборной Перу, а 15 ноября в Сочи встретится с Чили.
В сентября подопечные Валерия Карпина также провели две товарищеские встречи - в Волгограде обыграли Иран со счётом 2:1, а в Москве выиграли у Боливии 3:0.
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные не проводят официальные матчи.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный список команды на ноябрьский сбор.
Фото: официальный сайт РФС