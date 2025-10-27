Защитник "Динамо" - о поражении "Зениту": судьбу матча решили детали

"Очень тяжёлый матч, судьбу которого решили детали. Мы неплохо сыграли, но допустили ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Единоборства и стычки в первом тайме - это часть футбола. Матч должен пройти именно так, потому что играли две большие команды", - сказал Касерес в интервью Metaraitings.
Матч между "Зенитом" и "Динамо" проходил в Санкт-Петербурге, 26 октября на стадионе "Газпром Арена". Матч завершился со счётом 2:1. Голами в составе петербуржцев отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан, а единственный мяч у бело-голубых забил Бителло.
На данный момент "Зенит" набрал 26 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а "Динамо" располагается на девятой строчке с 16 баллами.
В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 1 ноября.